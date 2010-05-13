Самара намерена приобрести 8 украинско-российских самолетов

Самара намерена приобрести восемь украинско-российских самолетов Ан-148-100.

Как сообщили УНИАН в правительстве Самары, соответствующее постановление было утверждено 12 мая.

«Бюджетные инвестиции в размере 100 млн. рублей позволят в 2010 году приобрести воздушные суда Ан-148-100Е и сделать еще один шаг на пути создания региональной авиакомпании (рабочее название Air Samara) с базированием в международном аэропорту «Курумоч», – говорится в сообщении.

Выделение средств из бюджета Самарской области будет осуществлено за счет дополнительных источников финансирования.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.