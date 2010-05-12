Симферополь на сутки останется без воды

В Симферополе в течение суток - с 5.00 13 мая до 5.00 14 мая - не будет воды из-за проведения работ по врезке канализационного коллектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-служба горисполкома.

«В исполнительный комитет Симферопольского городского совета обратилось руководство Службы автомобильных дорог в Крыму с просьбой разрешить проведение работ по врезке реконструируемого коллектора в существующий. В связи с работами будет отключено водоснабжение города», - говорится в пресс-релизе горисполкома.

В Симферополе, который является административным центром Крыма, проживает около 360 тысяч человек.