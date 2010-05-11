В Сумах с 22-метрового флагштока украли флаг Украины

В Сумах в ночь на 10 мая неизвестные украли Большой Государственный флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании при городском голове Сум сообщил начальник Заречной райгосадминистрации города Вадим ВАЩЕНКО.

Флаг размером 6 на 4 м был поднят на 22-метровом флагштоке в центре города в 2008 году ко Дню Государственного флага Украины.

В.ВАЩЕНКО отметил, что снять флаг было сложно: ручка механизма, который поднимает и опускает полотнище, хранится в РГА.

Городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ поручил руководителю Заречной РГА подать заявление в милицию.