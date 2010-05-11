Янукович назначил 20 глав райадминистраций (список)

Распоряжение на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил 20 председателей районных государственных администраций в Винницкой области. Соответствующие распоряжения от 7 мая размещены на официальном сайте главы государства. В частности, В.ЯНУКОВИЧ переназначил Василия ОСАДЧУКА и Владимира ВОЛОШИНА, соответственно, председателями Погребищенской и Ямпольской райгосадминистраций. Президент также назначил Николая ШЕВЧУКА председателем Барской райгосадминистрации, Степана СИКОРСКОГО - председателем Гайсинской РГА, Юрия ТВЕРДОХЛИБА - председателем Жмеринской РГА, Владимира ЯЩУКА - председателем Ильинецкой РГА, Руслана СЛЮСАРЕНКО - председателем Калиновской РГА, Алексея ЛАВРЕНЮКА - председателем Козятинской РГА, Лидию СЕМЕНЮК - председателем Крыжопольской РГА, Анатолия ГРИЩУКА - председателем Липовецкой РГА, Николая ГОЦУЛЯКА - председателем Могилев-Подольской РГА, Виктора ЗИНИЧА - председателем Мурованокуриловецкой РГА. Кроме того, Петр МИХАЙЛЕНКО возглавил Немировскую РГА, Иван ПЛАХТНЫЙ - Песчанскую РГА, Виталий МУЛЯР - Тывровскую РГА, Сергей СКИЦЬ - Тростянецкую РГА, Олег ТОМАШУК - Хмельницкую РГА, Валерий ЯЦКО - Черневецкую РГА, Сергей ШЕПИТКО - Чечельницкую РГА и Григорий ЛИТВИН – Шаргородскую РГА. Другими распоряжениями В.ЯНУКОВИЧ уволил предыдущих руководителей этих районов. Всего в Винницкой области 27 районов.

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