При получении взятки задержан зам главврача

В Черновицкой области разоблачен заместитель главного врача районной больницы, который требовал 800 дол. взятки от местной жительницы за выдачу справки о степени инвалидности ее дочери и направления документов для оформления регрессных выплат.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, злоумышленник задержан во время получения части взятки в сумме 1,6 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.