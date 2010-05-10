План спасения евро поднял фондовые индексы США
Европейские биржи тоже отреагировали
Американские фондовые индексы на открытии торгов 10 мая выросли почти на пять процентов. Так, индекс Dow Jones вырос на 4,08 процента до 10803 пунктов, Nasdaq - на 4,85 процента до 2375 пунктов, а S&P 500 - на 4,58 процента до 1161 пункта.
Резкому росту биржевых показателей способствовала положительная динамика на мировых площадках, вызванная созданием МВФ и Евросоюзом антикризисного фонда для стран еврозоны, не способных самостоятельно справиться с ростом государственного долга.
Объем фонда составит 750 миллиардов евро, или около триллиона долларов. Из них полмиллиарда евро предоставят Евросоюз и Еврокомиссия. Предполагается, что средства из фонда будут выделяться в виде кредитов тем странам еврозоны, которым необходима стабилизация национальной финансовой системы.
Ранее в понедельник европейские фондовые индексы также отреагировали на новость о формировании фонда ростом. Британский FTSE 100 и немецкий DAX поднялись на 4,7 процента, а французский САС 40 - на 8,2 процента.