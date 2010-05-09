На завтра синоптики обещают дожди

10 мая в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в восточных областях без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западной части страны северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°, на востоке - до 28°; в западных областях ночью 6-11°, днем 16-21°, в Карпатах 9-14°.

В Киевской области возможны кратковременные дожди, местами грозы, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киевской области 10-15°, днем 19-24°.

В г. Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

9 мая температура воды в Черном и Азовском морях составляет 14-18°, в Днепре в районе Киева 17°.