Нафтогаз может стать ассоциированным членом Еврогаза

Предложение «Нафтогазу» присоединяться к ассоциации «Еврогаз» получил вчера министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко на встрече с генеральным секретарем этой организации Жаном-Мари Девосом.

В пресс-службе Минтопливэнерго сообщили, что Украина положительно отозвалась на это предложение.

Министерство напоминает, что основными заданиями «Еврогаза» является поддержка европейского газового рынка.

На сегодня в эту ассоциацию входят 35 газовых компании, 12 объединений газовых компаний, а также две международных организации.

Радио Свобода