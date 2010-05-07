Нафтогаз может стать ассоциированным членом Еврогаза
09:40, 07 мая 2010Общество
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Предложение получил Бойко
Предложение «Нафтогазу» присоединяться к ассоциации «Еврогаз» получил вчера министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко на встрече с генеральным секретарем этой организации Жаном-Мари Девосом.
В пресс-службе Минтопливэнерго сообщили, что Украина положительно отозвалась на это предложение.
Министерство напоминает, что основными заданиями «Еврогаза» является поддержка европейского газового рынка.
На сегодня в эту ассоциацию входят 35 газовых компании, 12 объединений газовых компаний, а также две международных организации.
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