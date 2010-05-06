На Крещатике прошла генеральная репетиция парада

В Киеве на Крещатике состоялась генеральная репетиция парада Победы при участии украинских, российских и белорусских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, репетиция прошла под руководством министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ. На мероприятии также присутствовали другие руководители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Администрации Президента Украины и силовых ведомств, подразделения которых представлены на параде.

В целом сейчас Крещатиком шагали более 2,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также военнослужащие Вооруженных сил России и Беларуси.

По сценарию парада, по Крещатику также проехала раритетная военная техника времен Великой Отечественной войны, в частности танк Т-34, легендарная “Катюша”.

За этой репетицией наблюдали около 1 тыс. киевлян и гостей города. Также во время исполнения государственного гимна Украины грохотали залпы артиллерийского салюта.