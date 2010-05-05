В Севастополе на 9 мая ждут высокую российскую делегацию

9 мая в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет участие представительная российская делегация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ в Симферополе.

«Мы ожидаем визит серьезной российской делегации в Севастополь на праздник Победы… Я совершенно определенно могу сказать, что это будет высокое представительство», - сказал посол, не уточнив, кто именно войдет в состав делегации.

По словам М.ЗУРАБОВА, одной из целей его приезда в Крым является подготовка визита россиян на парад в Севастополь