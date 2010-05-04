Главы МИД Украины и Люксембурга встретились в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОРНОМ вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, их встреча состоялась в Нью-Йорке (США), где К.ГРИЩЕНКО находится с рабочим визитом для участия в Обзорной конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также К.ГРИЩЕНКО и Ж.АССЕЛЬБОРН обсудили актуальные вопросы договорно-правовой базы между двумя странами и евроинтеграционных перспектив Украины.

Министры рассмотрели вопрос осуществления визита в Украину премьер-министра Люксембурга Жана-Клода ЮНКЕРА.

Ж.АССЕЛЬБОРН также пригласил К.ГРИЩЕНКО посетить Люксембург с официальным визитом.

Собеседники отметили необходимость активизации усилий в направлении увеличения общего объема двусторонней торговли товарами.

К.ГРИЩЕНКО и Ж.АССЕЛЬБОРН обсудили возможность продолжения экспертных консультаций по пересмотру Конвенции от 1997 г. между правительствами Украины и Люксембурга об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Люксембурга обменялись мнениями по поводу состояния и перспектив сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций.