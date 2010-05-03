В Киеве освобожден заложник-иностранец

В Киеве задержаны трое граждан Украины и один иностранец, которые вечером 30 апреля захватил 45-летнего гражданина одной из прибалтийских стран, финансиста, и требовали от него возвращения 1 млн. 250 тыс. дол. несуществующего долга.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, злоумышленники были задержаны 2 мая в результате совместной операции Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП города Киева.

Заложник, которого содержали в съемной квартире, освобожден.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).