В Киеве освобожден заложник-иностранец
13:21, 03 мая 2010Общество
2371 0
Похитители требовали $1 млн. 250 тыс.
В Киеве задержаны трое граждан Украины и один иностранец, которые вечером 30 апреля захватил 45-летнего гражданина одной из прибалтийских стран, финансиста, и требовали от него возвращения 1 млн. 250 тыс. дол. несуществующего долга.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, злоумышленники были задержаны 2 мая в результате совместной операции Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП города Киева.
Заложник, которого содержали в съемной квартире, освобожден.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter