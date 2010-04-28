В Запорожье сотрудники СБУ обнаружили пакет с тротилом и гексогеном весом 7,2 кг.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской ОГА, "пакет с тротилом и гексогеном времен ВОВ весом 7,2 кг и граната РГД-40 были обнаружены 27 апреля в 15.00 в ходе оперативной разработки сотрудниками СБУ в Коммунарском районе Запорожья (возле автотрассы Харьков-Симферополь - в 200 м от магазина "Метро")».

На сегодняшний день пакет с тротилом и гексогеном находится в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре УМВД Украины в Запорожской области, сотрудниками которого изъят для проведения экспертизы.