4-9 мая центр Киева перекроют

Госавтоинспекция столицы обращает внимание участников дорожного движения, что в связи с проведением репетиций парада Победы 4 и 6 мая с 18.30 до 24.00 будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Крещатик и на Европейской площади.

Кроме того, 9 мая во время проведения парада и праздничных мероприятий будет запрещено движение всех видов транспорта на этом участке дороги.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Также для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время прибытия и расстановки военной техники в месте проведения парада будет перекрыто движение и запрещена парковка транспортных средств по улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) с 20.00 8 мая до 7.00 10 мая.

Столичная ГАИ предупреждает водителей, что 4, 6 и 9 мая будет запрещена парковка всех видов транспорта на бульваре Леси Украинка (от улицы Шелковичной до переулка Щорса), площади Михайловской и на площадках возле Речного порта в связи с парковкой на отмеченных участках транспорта Министерства обороны.

Начальник ГАИ Киева Анатолий КУРИННОЙ отмечает, что во время проведения мероприятий с привлечением большого количества техники и людей невозможно обойтись без ограничений в движении транспорта и просит киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам.

С учетом изложенного, столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы воздержаться от посещения центральной части города в эти дни.