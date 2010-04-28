Отдых в Крыму подорожал на 15%

Отдых в санаторно-курортных учреждениях Крыма подорожал в этом году в среднем на 15%, по сравнению с сезоном прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр курортов и туризма автономии Сергей КИРИЛЕНКО на совещании в Симферополе.

«В целом по автономии цены на отдых в среднем увеличены на 15%», - сказал министр.

По словам С.КИРИЛЕНКО, в основном, такая тенденция характерна для отдыха «уровня эконом», «среднего уровня».

«Стоимость элитного отдыха осталась фактически на уровне прошлого года», - сказал министр.

Санаторные учреждения Краснодарского края России выставили на курортный сезон-2010 «цены в среднем на 25% выше, чем крымские здравницы такого же уровня», - также заявил С.КИРИЛЕНКО.

Рост цен на путевки Минкурортов Крыма ежегодно объясняет ростом цен на продукты питания и энергоносители.