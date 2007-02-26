Янукович отменил приказы Рудьковского

Кабинет Министров Украины распоряжением от 23 февраля №68 отменил приказы Министерства транспорта и связи о смене генерального директора «Украэроруха».

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью «Украэроруха».

Согласно распоряжению правительства, отменены приказы МТСУ от 12 февраля №113 и 114. Как сообщили в «Украэрорухе», в соответствии с этими приказами, гендиректор Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО был уволен и на его должность назначен Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, подразделения внутреннего финансового контроля Министерства транспорта и связи в 2006 году выявили финансовые нарушения при использовании бюджетных средств и государственного имущества на общую сумму 338 млн. грн.

В частности, министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ высказывался по результатам проверки о неэффективной деятельности ряда предприятий, в том числе «Украэроруха».

Справка УНИАН. ГП «Украэрорух» создано с целью организации аэронавигационного обслуживания воздушного движения и обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и зоне ответственности Украины. Предприятие обеспечивает необходимой аэронавигационной информацией все виды полетов в зоне своей ответственности, которая охватывает 5 районов полетной информации.

В первом полугодии 2006 г. чистая прибыль ГП "Украэрорух" составила 58,8 млн. грн.

В 2005 году предприятие получило чистую прибыль в размере 132,5 млн. грн