Как переименовать Кировоград?

В Кировограде в помещении кибернетико-технического колледжа сегодня состоялись общественные слушания по поводу возвращения городу исторического названия Елисаветград с участием около 600 горожан.

Как передает корреспондент УНИАН, своих представителей делегировали почти 200 предприятий, учреждений, организаций разных форм собственности.

Перед общиной выступали представители интеллигенции, духовенства, власти, политические и общественные деятели. Слушания продолжались около трех часов.

Так, один из инициаторов вопроса депутат Кировоградского горсовета Григорий ДРОК отметил, что в случае переименования все изменения в документах будут делаться бесплатно. «Это будет постепенный процесс. Специально ничего корректировать не придется, только после окончания действия документов или во время планового переоформления данных», - отметил он.

Член городской топонимической комиссии Константин ШЛЯХОВЫЙ сделал исторический экскурс, рассказав о предпосылках основание крепости Св. Елисаветы в 1754 году, которая впоследствии стала базой для формирования города.

За переименование выступил протоиерей Спасо-Преображенского собора УПЦ Евгений НАЗАРЕНКО. Он отметил, что имя Елисавета имеет библейские корни, означает «та, которая чтит Бога», поэтому переименование Кировограда будет иметь христианские мотивы.

Такие аргументы вызвали протест у патриотически настроенных сил. Председатель Кировоградского областного союза писателей Василий БОНДАРЬ сказал, что город Елисаветград получил свое название исключительно из-за идеологии подъема царской России.

«Если мы вернем это название, первым нам будет аплодировать из Москвы Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Нельзя так делать. Названием Елисаветград мы утверждаем Хохляндию. Нужно украинское патриотическое название, например, Златополь», - заявил писатель.

Большинство участников общественных слушаний отмечали необходимость проведения местного референдума по данному вопросу.

В пресс-службе Кировоградского городского совета сообщили, что результаты слушаний будут проанализированы, после чего депутаты определят дальнейшие действия. Это может быть объявление референдума, направление в Верховную Раду представления о переименовании областного центра или его переименование решением местной сессии.