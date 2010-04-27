Аноним сообщил о возможности взрывов в метро Киева в случае ратификации

Сегодня в 9.30 по линии «102» поступило анонимное сообщение о возможности взрывов в столичном метро в случае ратификации Верховной Радой соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве, при этом мужчина, который звонил по телефону, не уточнил, где именно может быть заложена взрывчатка, но предупредил, что ответственность за это будут полностью нести украинские политики, которые ратифицируют это соглашение.

В результате тщательного обследования метрополитена никаких взрывных устройств не обнаружено.

Милиция принимает меры по установлению личности звонившего и его задержанию.