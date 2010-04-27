Завтра в Украине потеплеет

28 апреля в Украине потеплеет, но будут идти дожди с грозами.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, а днем и в Полтавской области будет идти небольшой дождь, местаи - гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, на востоке и в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части, восточной и Днепропетровской области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 5-0°, местами и в воздухе 2-0°; на остальной территории 4-9° тепла; днем в Украине 12-17° тепла; в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области переменная облачность. Небольшой дождь, местами - гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 4-9° тепла, днем - 12-17°.

В Киеве переменная облачность. Небольшой дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-9° тепла, днем - 14-16°.