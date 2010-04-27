В Украину прибыла делегация НАТО

Сегодня начался визит в Украину делегации экспертов Североатлантического альянса по вопросам Процесса планирования и оценки сил во главе с начальником Управления планирования Сил Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Фрэнком БОЛАНДОМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в состав делегации вошли представители Международного секретариата НАТО, Международного военного штаба НАТО, Стратегического командования НАТО по трансформации и Офиса связи НАТО в Украине.

Главная цель визита представителей Альянса в Украину заключается в совместной с представителями Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ подготовке проекта обновленного пакета Целей партнерства на 2010 год.

В рамках визита сегодня запланирована встреча Ф.БОЛАНДА с первым заместителем министра обороны Украины Григорием ПЕДЧЕНКО.

В ходе рабочих встреч экспертов НАТО с представителями Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других силовых структур государства стороны планируют рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с перспективами развития сотрудничества Украины с НАТО.

Будут рассмотрены вопросы основных угроз национальной безопасности Украины на современном этапе, проведения Оборонного обзора в Украине, состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Украины. Далее участники встречи будут работать в подгруппах.

Визит экспертов НАТО продлится до 28 апреля.