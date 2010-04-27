Министр обещает повысить зарплату на объектах Евро-2012

Министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА обещает повысить зарплату работникам на объектах к Евро-2012, если «будут наверстаны все графики».

Об этом он сказал сегодня в ходе инспекции работ по строительству взлетно-посадочной полосы и терминала в аэропорте «Львов», а также строительству стадиона к Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, что касается строительства нового терминала аэропорта, то министра заверили, что работы продолжаются, проблем с согласованием графиков и экспертизой проекта нет. Во время осмотра строительной площадки нового терминала министр отметил необходимость проверить стоимость земляных работ.

«Выполнять земляные работы скреперами значительно дешевле, необходимо проверить стоимость работ, чтобы они «не забрали» у нас все деньги», - сказал В.ЯЦУБА.

Руководитель Минрегионстроя также отметил, что вскоре будет решен вопрос о подписании документов на единого исполнителя работ по строительству терминала ГП «Международный аэропорт «Львов».

Относительно строительства стадиона строители заверили В.ЯЦУБУ и руководителя области Василия ГОРБАЛЯ, который вместе с министром инспектировал работы, что до 20 мая будут наверстаны все графики.

Как информирует пресс-служба, следующая поездка министра во Львовскую область запланирована на 25 мая.

Справка УНИАН. 21 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому предусмотрено выделение Львовской областной государственной администрации 10 млн. 356 тыс. 644 грн. для выкупа земельных участков из частной собственности под строительство и реконструкцию международного аэропорта «Львов» в рамках подготовки и проведения в Украине Евро-2012.