8 мая во Львове состоится Парад невест.

Как сообщил УНИАН организатор Парада женихов Дмитрий ГЛОМБИНСКИЙ, участие в параде, который будет проходить по улицам центра старинного Львова, может взять любая женщина, девушка или девочка, одетая в свадебный наряд.

«Парад невест позволяет женщинам одевать свадебное платье ежегодно. И не важно, замужем они, или нет. Для замужних – это возможность вспомнить свой лучший день в жизни, для незамужних – это возможность стать невестой, не выходя замуж, а к браку подойти взвешенно и не выходить замуж ради того, чтобы одеть свадебное платье. Для этого можно прийти на парад», - подчеркнул в комментарии Д.ГЛОМБИНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что целью парада является объединение на одном мероприятии как можно больше женщин, желающих одеть свадебное платье, и «таким образом возобновить моду на пышные свадебные церемонии и крепкие браки, которые всегда были характерными для украинцев».

«Также мы пытаемся привлечь внимание молодежи к аутентичному свадебному наряду разных регионов Украины и популяризировать его», - добавил Д.ГЛОМБИНСКИЙ.

Кроме невест, к участию в Параде на конкурсной основе организаторы пригласят фотографов, видеооператоров, визажистов, флористов, свадебных салонов, салонов красоты, ювелирных салонов, салонов проката авто, ресторанов и других учреждений отдыха, крупных производителей кондитерской продукции и других товаров.

Будут снимать Парад невест лучшие фотографы и видеооператоры Украины, которые на конкурсной основе получат аккредитацию на мероприятие.

После Львова Парад невест пройдет в Тернополе, Луцке, Ривне, Черновцах, Ивано-Франковске.

*** Первый Парад невест состоялся во Львове 8 марта 2008 года. Тогда в этом мероприятии приняли участие свыше 40 невест, которые прошли парадом по центральным улицам города.