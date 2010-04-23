Арестовали начальника Евпаторийского порта

Начальник госпредприятия «Евпаторийский морской торговый порт» (Евпатория, Крым) Александр КОТЕЛЬНИКОВ арестован в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и нарушении порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Об этом сообщила по телефону УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталия БОЯРКИНА.

«Дело возбудила в октябре 2009 года Сакская межрайонная прокуратура. Она сейчас проводит расследование, в рамках которого он (начальник порта) арестован», - сказала пресс-секретарь.

Начальнику евпаторийского порта инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 и частью 1 статьи 202 Уголовного кодекса Украины.