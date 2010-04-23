СБУ задержала судью в бегах

Сотрудники Службы безопасности Украины разыскали и задержали судью Бориспольского горрайонного суда, который находился в общегосударственном розыске за совершение должностных преступлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, используя особые государственные полномочия, 51-летний судья вынес в пользу третьих лиц ряд постановлений и определений. Этими решениями отменялась регистрация 559 государственных актов о праве собственности физических лиц на земельные участки (паи), в пределах Горного и Счастливского сельских советов Киевской области, а также блокировалась робота одного из межотраслевых производственно-кооперативных объединений.

Сотрудниками СБУ были разоблачены факты коррупции и преступные схемы, при помощи которых осуществляются противоправные сделки с землей, собраны материалы, которые стали основанием для возбуждения в конце 2007 года прокуратурой Киевской области уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 375 Уголовного кодекса Украины (постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, постановления или определения).

Учитывая особый статус судьи, Верховная Рада Украины должна была дать согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Пока в установленном законом порядке вопрос рассматривался в парламенте, злоумышленник скрылся с постоянного места проживания. В ноябре 2009 года Верховная Рада Украины приняла постановление об освобождении судьи от занимаемой должности Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

В результате проведенных СБУ оперативно-розыскных мероприятий, экс-судья был найден и в апреле этого года задержан в Киеве и передан следователям прокуратуры.

Как сообщалось, в прошлом году в ноябре ВР дала согласие на задержание и арест судьи Бориспольского межрайонного суда Николая КОРНИЙЦА.

Как отмечалось в представлении Генпрокуратуры, которое тогда поддержали 412 депутатов, во время досудебного следствия выяснено, что Н.КОРНИЕЦ постановил четыре заведомо неправосудных постановления, в результате чего 559 граждан были незаконно лишены права на земельные участки, которые принадлежали им на основании соответствующих Государственных актов на право собственности на землю.

По данным следствия, Н.КОРНИЕЦ, «злоупотребляя предоставленным ему законом о статусе судей правом неприкосновенности, в следственные органы не является».

В представлении отмечается, что 17 октября 2007 следователем осуществлен выезд в Ялту в санаторий «Україна», где Н.КОРНИЕЦ проходил курс лечения в связи с сердечно-сосудистым заболеванием, однако, узнав о запланированных следственных действиях, он 16 октября 2007 исчез из санатория, не завершив курс лечения.

В связи с отсутствием по месту жительства и работы он был объявлен в розыск.