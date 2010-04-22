Азаров: визы в Европу уже пора отменять

Европейский Союз имеет все основания либерализовать визовый режим для граждан Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с членом Европейской комиссии по вопросам расширения ЕС и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Глава украинского правительства отметил, что переговоры об отмене визового режима начались еще в 2004 году. По его словам, сегодня Украина выполнила подавляющее большинство поставленных Европейским Союзом требований. «Мы выполняем соглашение о реадмисии. У нас нет проблем с определением границ и организацией пограничного контроля. Паспортами с биометрическими данными мы готовы обеспечить наших граждан на протяжении полгода», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр отметил, что Украина ожидает активизации со стороны Европейского Союза.

«Для граждан Украины, которые положительно воспринимают идею европейской интеграции и знают, что визовый режим для граждан ЕС отменен пять лет назад, непонятно отсутствие шагов навстречу, вместо этого сохранение часто унизительной процедуры получения виз. Поэтому мы ждем активизации решения Европейской комиссии в этом вопросе», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, что Европейский Союз готов и дальше работать над этим вопросом: «На будущей неделе состоится заседание совместного комитета по вопросам упрощения визового режима, и на основе положений визового кодекса, а также на основе опыта Украины, мы будем рассматривать поправки к визовому режиму».

Кроме того, он отметил, что ЕС имеет позитивный опыт дорожных карт для введения безвизового режима с западно-балканскими странами. По словам Ш.ФЮЛЕ, на сегодня есть все предпосылки для того, чтобы Украина выполнила конкретные действия для согласования дорожной карты на саммите Украина-ЕС, который состоится в октябре.

«Украина на сегодня имеет четкую перспективу получить конечный результат», - отметил он.