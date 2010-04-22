Табачник: высшее образование Украины «ждет армагеддон»

Принудительного закрытия высших учебных заведений в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заверил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о влиянии демографической ситуации на количество вузов в Украине.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, из-за демографической ситуации высшее образование Украины «ожидает армагеддон».

«На сегодняшний день в этом году у нас заканчивают школу 380 тысяч выпускников, а их ожидает 700 с чем-то тысяч мест, лицензированных, разрешенного приема на первый курс. Мы в соответствии с законами не будем следовать опыту соседей и насильно закрывать филиалы, университеты, институты. Я думаю, что свое слово скажет демографическая и рыночная ситуация», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр образования подчеркнул, что по отношению ко многим высшим учебным заведениям Украины будет проводиться политика «укрупнения».

«Мы будем приветствовать пожелание регионов и университетов укрупняться. Что для этого будет делать министерство - переносить подготовку магистратуры в большие учебные заведения, в признанные университеты», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Он добавил, что Министерство образования, кроме этого, отменит подготовку магистров без отрыва от производства (заочную), а также подготовку студентов по непрофильным для вузов специальностям.

«Когда технический или ветеринарный институт готовит магистров права – это имитация подготовки. Мы будем ограничивать магистратуру только стационарной, очной. Представьте себе ученого-заочника, который становится ученым заочно в непрофильном учебном заведении», - возмутился министр образования.

Перечисленные мероприятия, по мнению Д.ТАБАЧНИКА, автоматически вызовут сокращение количества вузов в Украине.

«Я думаю, что будет закрываться целый ряд учебных заведений, специальностей, кафедр, направлений подготовки. Это неминуемая ситуация», - отметил министр.

Д.ТАБАЧНИК призвал руководителей и ректоров высших учебных заведений «стать на позиции государственного педагогического реализма и отойти от определенного романтизма прошлых лет», когда в «безудержной погоне» за количеством студентов университеты начали терять свою профильность.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, это самая главная проблема качества образования в Украине.

Подытоживая сказанное, Д.ТАБАЧНИК заверил, что идея качественного высшего образования в Украине может стать национальной идеей, которая консолидирует все общество

«Общество знаний через качество знаний - это может быть украинской национальной идеей», - резюмировал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове начала работу расширенная коллегия Министерства образования Украины под председательством министра Д.ТАБАЧНИКА, где будет подытоживаться деятельность высших учебных заведений в 2009 году и будут поставлены основные задачи на 2010 год. В мероприятии примут участие вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО, председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и более 900 представителей заведений образования и профсоюзов работников образования и науки Украины. По итогам работы коллегии будут презентованы новые стандарты высшего образования, концепция направлений подготовки бакалавров, новые правила аттестаций профессора и доцента, и документы, предусматривающие расширение автономии высших учебных заведений.