Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 21 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 21 апреля и сегодня составляет 10,56/10,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,48-10,61 грн./евро, по продаже – в пределах 10,63-10,72 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 апреля, повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2657/0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2705 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,57/10,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,48-10,61 грн./евро, по продаже – в пределах 10,64-10,72 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 апреля, повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2666 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2729 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/7,921 грн., евро – 10,53/10,65 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,89/7,93 грн., евро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,50/10,66 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,926, к евро – 10,59944, к российскому рублю – 0,27246.