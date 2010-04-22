Нацрада разрешила трансляцию московских каналов
Опровержения никто не дождался
Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания разрешила трансляцию на территории Украины российского телеканала "РТР-Планета".
Как сообщила пресс-служба ведомства, 21 апреля Нацрада на своем заседании приняла решение о дополнении в перечень программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, а ретрансляция - не ограничивается на территории Украины.
Помимо "РТР-Планета" в этот перечень также был включен российский телеканал "ТVСІ" (международный канал "ТВ-Центра") и израильский канал "Теледевять".
"У наших служб нет никаких замечаний по адаптированности программ и передач этих телеканалов к украинскому законодательству", - сказал глава Нацрады Владимир Манжосов.
Как известно, телеканал РТР-Планета относится к "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании".
Ранее, Нацрада требовала от РТР опровергнуть неправдивую информацию об Украине, прозвучавшую в эфире телеканала.
В частности, телеканал распространял информацию о существовании в Киевской области помещений для содержания узников ЦРУ и участии украинских граждан в российско-грузинском конфликте.
Также Нацрада требовала опровержения информации, прозвучавшей в фильме "Голод - 33. Невыученные уроки истории".
Телеканал "ТВ-Центр" контролируется мэром Москвы Юрием Лужковым.