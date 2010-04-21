Совет Европы хочет услышать от Украины, что будет дальше

В ходе визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ, Совет Европы хотел бы услышать от высших должностных лиц Украины профессиональную и политическую оценку ранее утвержденного Плана действий СЕ для нашей страны на 2008-2011 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил представитель Генерального секретаря Совета Европы Акке ПЕТЕРСОН в ходе встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, которая состоялась в украинском Минюсте 21 апреля.

По словам представителя Генсека СЕ, европейская сторона готова обсуждать и корректировать, в соответствии с виденьем нового руководства Украинского государства, планы сотрудничества в направлениях защиты прав человека, развития верховенства права, содействия демократическим процессам.

В частности, по словам А.ПЕТЕРСОНА, в Европе придают особое значение ранее начатому сотрудничеству в рамках проектов по борьбе с коррупцией, судебной реформы и другим. Кроме того, по словам представителя Генсека СЕ, европейскую сторону интересует позиция нового руководства Украинского государства относительно необходимости реформирования системы прокуратуры и пенитенциарной системы Украины.

В свою очередь, А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение в неизменности устремлений Украины проводить реформы, в том числе в направлениях, определенных обязательствами нашего государства при получении членства в Совете Европы. Министр заверил представителя Совета Европы, что Украина будет осуществлять демократические реформы в тесном сотрудничестве с европейскими институтами и экспертами Совета Европы.

Как сообщалось, с 26 по 30 апреля 2010 года в Страсбурге (Франция) состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Предусматривается участие в сессии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.