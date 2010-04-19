В России уже посчитали убытки Газпрома от дружбы с Януковичем

Украинские источники заявляют, что Россия готова на 20-25% снизить цену 2010 г., что грозит «Газпрому» потерей 3 млрд. долларов выручки. Об этом пишет сегодня российская газета «Ведомости».

Издание напоминает, что в конце прошлой недели информагентства со ссылкой на источники написали о том, что правительства РФ и Украины одобрили договоренности «Газпрома» и украинских партнеров в газовой сфере, включая ценовые. Сам «Газпром» сообщил лишь, что провел очередные переговоры с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО. Но есть ли «договоренности», их представители говорить отказываются. Украинское правительство заявило лишь об «определенном прогрессе».

Пока ничего не подписано, говорят два сотрудника группы «Газпром» и источник, близкий к Администрации Президента Украины: Ю.БОЙКО сегодня собирается в Москву. Но предварительная договоренность есть, заявили два собеседника «Ведомостей», ссылаясь на данные из Кабинета министров Украины: в 2010 г. средняя цена газа для страны должна составить 250-260 долл. за 1000 куб. м против 334 долл., зафиксированных в проекте ее бюджета.

Данные о сроке действия новой цены разнятся. Пока речь только о 2010 г., говорит сотрудник группы «Газпром»: концерн собирается заключить годовое дополнительное соглашение к 11-летнему контракту с «Нафтогазом», подписанному в январе 2009 г. Что будет с документом дальше - пока не ясно.

У источника, близкого к Администрации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, немного другие данные: допсоглашение постфактум меняет базовую ставку в контракте, т. е. действует до 2019 г. Сейчас эта ставка — 450 долл. (меняется поквартально вслед за котировками нефтепродуктов), а новая будет 340-350 долл. Хотя Украина хотела около 270 долл. (чтобы цена 2010 г. была 200-220 долл.), добавляет он.

Базовая ставка в контракте завышена, согласен директор East European Gas Analysis Михаил КОРЧЕМКИН, а 250 долл. на этот год - нормальная цена: «Газпром» в начале года поставлял газ Европе в среднем по 280 долл., а Украина платила примерно по 305 долл.