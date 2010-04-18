Переиздан детский журнал подполья УПА «Орлики»

В Ивано-Франковске презентован переизданный детский журнал подполья УПА «Орлики».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация журнала состоялась в Ивано-Франковском городском Центре патриотического воспитания молодежи имени Степана Бандеры.

Инициировал переиздание журнала, который 60 лет назад печатали в подполье ОУН-УПА, Клуб украинской интеллигенции имени Богдана Лепкого. По словам председателя этого Клуба Ульяны СКАЛЬСКОЙ, в детском журнале печатались стихотворения об Украине и украинском языке Спиридона Черкасенко и Сидора Воробкевича, рассказы про Федя, который стал повстанцем, призывы к маленьким читателям «любить родной язык и только на нем говорить», «помогать родителям, братьям, сестрам, которые ушли в УПА», «хранить тайны от врага», рисунки, загадки и ребусы. Все это вошло в воспроизведенный через 60 лет детский журнал «Орлики», издававшийся повстанцами УПА.

На презентации У.СКАЛЬСКАЯ рассказала, как однажды книголюб, коллекционер раритетной литературы, врач по специальности Николай РУДЕВИЧ принес в клуб журнал, сохранившийся еще с 1951 года. По ее словам, идея переиздать издание возникла сразу. «Орлики» из-за нехватки средств вышли тиражом 500 экземпляров. Финансирование осуществлялось за счет пожертвований частных лиц. Вступительное слово к журналу написал председатель областного союза писателей Украины Евгений БАРАН. По его словам, выпуск детских журналов в подполье является свидетельством того, что «воины УПА не просто боролись за независимость, но и работали на перспективу Украинского государства».

Часть переизданных «Орликов» организаторы передадут в школьные библиотеки, остальные будут распространяться во время патриотически-воспитательных мероприятий.