США обречены на повторение кризиса?

Соединенным Штатам предстоит пережить очередной экономической кризис в том случае, если конгресс страны не утвердит законопроект о реформе финансовой системы США. С соответствующим заявлением выступил президент США Барак Обама. Американский лидер в очередной раз призвал республиканцев поддержать демократов в вопросе принятия нового законопроекта, передает Associated Press.

"С каждым днем бездействия та система, которая привела к кризису и необходимости оказания государственной поддержки экономике за счет американских налогоплательщиков, возвращается на свое место. И если мы ничего не изменим, то будем обречены на повторение кризиса", - заявил американский президент.

23 марта, напоминает РосБизнесКонсалтинг, банковский комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий реформирование системы финансовых регуляторов в стране. В ходе голосования за предложенный представителем Демократической партии в комитете Кристофером Доддом пакет документов проголосовали 13 членов комитета, в то время как 10 высказались против. После одобрения в комитете законопроект пойдет на голосование непосредственно в сенат, являющийся верхней палатой конгресса США.

Таким образом, сенаторам предстоит решить, стоит ли предоставить правительству страны право влиять на события, происходящие в американских компаниях финансового сектора при условии, что они представляют опасность для национальной экономики. Кроме того, в случае принятия пакета мер, в Вашингтоне будет создано новое подразделение, призванное защищать права потребителей финансовых услуг и обладающее правом издавать новые нормативные документы по данному вопросу, обязательные к исполнению, а также штрафовать провинившиеся организации.