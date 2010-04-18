Разрешать ли иметь травматическое оружие?

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ скептически относится к предложению разрешить населению приобретать оружие травматического действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в интервью журналистам на территории учебного центра внутренних войск МВД Украины, расположенном под Киевом.

«Я отношусь к этому крайне осторожно. Для того чтобы разрешить его выдачу, надо иметь высокий уровень культуры среди населения. А если позволить носить оружие всем и вся, то, я думаю, мы получим рост травм. Поэтому к этому вопросу надо подходить взвешено – я не уверен, что все наши граждане смогут применять его для самообороны, адекватно к ситуации», - сказал А.МОГИЛЕВ.