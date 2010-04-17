МАУ отменила все регулярные рейсы из Борисполя

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” отменила все регулярные рейсы из Борисполя.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь авиакомпании Евгения САЦКАЯ.

Кроме того, чартерные рейсы отложены предварительно на завтра, после 12 часов.

По данным Е.САЦКОЙ, более детальная информация изложена на сайте авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, было сообщено о закрытии аэропорта «Борисполь».

По данным авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, она сегодня отменила утром рейсы из Борисполя в Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт и Вену.

Также отменен рейс Одесса-Вена.

Аэропорт закрыт из-за облака вулканической пыли, которое достигло Украины.