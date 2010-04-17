Пепел исландского вулкана Украине не угрожает?

Пепел исландского вулкана не угрожает Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на руководителя украинского Гидрометцентра Николая КУЛЬБИДУ.

“Направление перемещения воздушных масс идет не в сторону Украины, а в сторону Балкан. Поэтому, по крайней мере, в ближайшие дни нам бояться нечего”, – отметил Н.КУЛЬБИДА.

МЧС Украины заявляет, что туча, которая образовалась в результате извержения вулкана в Исландии, не содержит в себе радиоактивных элементов, поскольку она состоит из вулканического пепла, и не угрожает Украине.

В министерстве напомнили, что извержение вулкана в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика началось в среду. В атмосферу была выброшена огромная туча пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над значительной частью Европы. Воздушное пространство закрыли Исландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Ирландия, Дания, Швеция, Литва и Латвия. Частично закрыли свое воздушное пространство Германия, Бельгия, Польша, Чехия, Франция, Нидерланды и Норвегия.