Украина при невхождении в ЕЭП потеряет 5-6 млрд. долларов

Потери украинской экономики в случае невхождения в Единое экономическое пространство (ЕЭП) составят около 5-6 млрд. долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов) заявил сегодня в Государственной думе России на встрече с делегацией депутатской группы Госдумы по связям с украинским парламентом.

«Мы сейчас говорили о ЕЭП. Так с невхождением Украины в ЕЭП потери украинской экономики составят на уровне 5-6 млрд. долларов. Что составит 3-5% падения украинского ВВП», - сказал В.ЛУКЬЯНОВ.

При этом он выразил убеждение, что Украине и России выгодно сотрудничать для интеграции с ЕС.

«Россия видит себя в Евросоюзе? Мне кажется, что да. И мы задекларировали, что наша стратегическая цель – стать членом Евросоюза. Реально сейчас, в первую очередь, – это повышение экономического уровня жизни граждан нашей страны. Нужно в этом направлении двигаться», - считает он.

В свою очередь, народный депутат Украины от Партии регионов Вадим КОЛИСНИЧЕНКО отметил, что Украина уже является членом Всемирной торговой организации и предложил рассмотреть возможности сотрудничества стран в этом направлении.