В Херсоне помыли Ленина - за 10 тысяч

В Херсоне по заданию городского головы Владимира САЛЬДО коммунальщики вымыли памятник Ленину, установленный на центральной площади у здания облгосадминистрации и облсовета – на площади Свободы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского отдела коммунального хозяйства Владимир БЕЛОНОЖКО, на указанные работы в городском бюджете были заложены около 10 тыс. грн.

«Мы знаем, что у Ленина скоро день рождения, поэтому депутатский корпус горсовета попросил к празднику вымыть памятник. Вот мы и моем. Мы будем мыть и другие памятники, но не так капитально, как этот» - сообщил В.БЕЛОНОЖКО.

Памятник В.Ленину был установлен в Херсоне в 1965 году.