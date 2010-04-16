Госслужащих будут учить предотвращать проявления коррупции

Главгосслужба совместно с Киевским национальным университетом внутренних дел начала обучение по повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, на которых возложены обязанности по организации работы по предотвращению проявлений коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы Украины.

Занятия продлятся до конца 2010 года.

В 2010 году по программе повышения квалификации по предотвращению и противодействию проявлениям коррупции в органах власти для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления запланировано повышение квалификации 1 тыс. 500 чел. на базе Киевского национального университета внутренних дел и Академии управления внутренних дел. Будут повышать квалификацию работники I-IV категорий должностей Министерства экономики Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства регионального развития и строительства Украины, Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства транспорта и связи Украины и работники органов местного самоуправления из АРК Крым, Волынской, Закарпатской, Донецкой областей.

Вместе с тем потребность органов власти в повышении квалификации персонала по вопросам улучшения знаний по применению в управленческой деятельности требований антикоррупционного законодательства составляет около 30 тыс. чел. ежегодно.

С целью обеспечения эффективности реализации государственной политики по предотвращению и противодействию проявлениям коррупции в органах власти Главгосслужбой разработан проект Государственной целевой программы повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления по вопросам предотвращения и противодействия проявлениям коррупции на государственной службе и службе в органах местного самоуправления на 2010 – 2014 годы.