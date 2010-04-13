Синоптики предупреждают о заморозках

Синоптики предупреждают, что ночью 15 апреля в восточной половине Украины и местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях, 16 апреля кое-где в восточных областях на почве заморозки 0-3°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, только в Донецкой и Луганской областях местами небольшой дождь, а утром и днем в Закарпатье и в Карпатах дожди, местами сильные. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°, в Закарпатье и Прикарпатье 7-12°.

В Киевской области 14 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°. В столице завтра температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.