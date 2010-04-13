Украинцы еще не разочаровались в демократии - опрос

Украинцы отмечают высокий уровень коррупции, однако еще не разочаровались в демократии.

Об этом свидетельствуют результаты годовой программы социологических исследований «Автопортрет Украины 2010», проведенной Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

В частности, эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы пришли к выводу, что Украина продолжает оставаться страной с высоким уровнем коррупции во власти. При этом, согласно итогам программы, почти половина украинцев считает, что уровень коррупции в органах власти за последний год увеличился, и столько же заявило о том, что этот показатель за год никак не изменился. Оптимистов, заметивших снижение уровня коррупции в органах власти, в Украине оказалось всего 2,9% - несмотря на то, что борьбу с коррупцией экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в свое время называл приоритетной задачей «демократической власти».

Институт приводит комментарий к результатам программы постоянного автора газеты «Левый берег» и ведущего программы «Знак оклику» на канале TВi Артема ШЕВЧЕНКО, который отмечает, что именно тот факт, что задержанные «на горячем» взяточники в итоге избегают тюрьмы, является причиной коррупционной вседозволенности. «Законопроект Анатолия ГРИЦЕНКО, предусматривавший пожизненное заключение для взяточников судей, следователей и прокуроров, уже проголосованный в парламенте, с успехом заветирован Президентом ЮЩЕНКО. А преодолеть вето народные избранники уже не захотели. Посмотрим, как будет действовать Президент ЯНУКОВИЧ, хотя особых иллюзий питать не стоит: у властей предержащих, независимо от цвета политических знамен, существует своеобразный коррупционный консенсус. Насколько он незыблем – покажет завершение громких коррупционных историй, вроде дела «судьи-сеятеля» Игоря ЗВАРЫЧА», - сказал он.

Однако, подчеркивают в Институте Горшенина, не смотря ни на что, украинцы не усомнились в ценности демократической власти. По итогам годовой программы «Автопортрет Украины 2010», более 60% опрошенных считают, что именно такая власть нужна нашей стране на современном этапе ее развития. Сторонниками того, что власть в Украине должна быть «точно авторитарной» являются на сегодняшний день менее 15% украинцев.

Постоянный автор «Левого берега», политический обозреватель Вячеслав ПИХОВШЕК комментируя эти результаты, высказал мнение, что «у демократии, понимаемой как альтернатива авторитарному своеволию, достаточно механизмов для эффективной реализации функций власти, начиная от безусловного выполнения предвыборных обещаний политика, которого поддержало на выборах большинство проголосовавших избирателей, верховенства права, прозрачности государственного управления, заканчивая восстановлением управляемости страной и условий для выхода страны из кризиса».

Проект «Автопортрет Украины 2010» представляет собой репрезентационное исследование, проводившееся Институтом Горшенина на протяжении 2009 года по всей территории Украины.

*** Киевский Институт проблем управления имени Горшенина объединяет ведущих украинских специалистов в сфере PR, политического консалтинга, экспертов в области международных отношений, финансового и правового регулирования, историков и философов, методологов и специалистов в сфере масс-медиа и рекламы.

Состав Стратегического Совета Института Горшенина: Мирослав ПОПОВИЧ, Сергей ТИГИПКО, Александра КУЖЕЛЬ, Борис ТИМОНЬКИН, Александр ШЛАПАК, Игорь ЮШКО, Владислав ИНОЗЕМЦЕВ (Россия), Стефан ФУКС (Франция), Лоран ДОНДЕ (Франция). Координатор Стратегического Совета - Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.