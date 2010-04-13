Готовится план санации завода им. Шевченко
Сообщает Минпромполитики
План санации ГП «Харьковский приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко» должен быть готов до конца апреля, и проходить она должна при активном участии трудового коллектива.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промышленной политики, об этом говорилось на расширенном совещании по вопросу восстановления платежеспособности предприятия в рамках процедуры санации, оптимизации его производственных мощностей и других мероприятий по оздоровлению предприятия.
Кроме того, руководству предприятия было рекомендовано расширить номенклатуру продукции и рассмотреть возможность производства новых видов техники с активным привлечением профильных научных организаций.
Заместитель министра промполитики Виталий КРАВЧЕНКО, в частности, заявил, что Минпромполитики придерживается принципиальной позиции относительно сохранения профиля деятельности предприятия, расширения номенклатуры продукции, реализации приоритетов его инновационного развития и прозрачных схем оздоровления.
«Необходимо принять управленческие меры, которые будут способствовать восстановлению платежеспособности харьковского приборостроительного завода, а в дальнейшем и наращиванию производства многообразной высокотехнологичной продукции. Особое внимание следует уделить активизации сотрудничества администрации с профкомом, не допустить роста социального напряжения в коллективе», – подчеркнул В.КРАВЧЕНКО.
Справка УНИАН. ГП "Харьковский приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко" производит спецтехнику, оборудование для связи, АСУ для АЭС, ТЭС и ГЭС, оборудование для железных дорог и газовой промышленности.
На предприятии работают более 2000 человек.