Боделан утверждает, что Генпрокуратура закрыла все дела против него

Экс-мэр Одессы Руслан БОДЕЛАН опровергает сообщения в СМИ со ссылком на прокуратуру Одесссой области, что в Украине до сих пор не закрыто возбужденное в апреле 2005 года уголовное дело по обвинению его в злоупотреблении служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Одессе он сказал: "Генпрокуратура закрыла все дела, именно это и позволило мне посетить Одессу".

При этом, по словам Р.БОДЕЛАНА, оставаться в Одессе он не намерен, так как нужно возвращаться в Санкт-Петербург, где «осталось много незаконченных дел и проектов, связанных, в частности, с реконструкцией Санкт-Петербургского порта».

Также Р.БОДЕЛАН затруднился ответить на вопрос, когда он сможет вновь приехать в Одессу и намерен ли он принять участие в предстоящих выборах мэра, поскольку это может вызвать «обстановку дичайшего противостояния, которое наблюдалось в городе в ходе предыдущих виборов».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА. 5 мая 2005 года он был объявлен во всеукраинский розыск. Сразу после этого Р.БОДЕЛАН эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.

9 апреля Р.БОДЕЛАН прилетел в Одессу рейсом из Москвы.