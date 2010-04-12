Сегодня в Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе Президенту Польши Леху Качинскому и другим польским политикам, общественным деятелям и сопровождавшим их людям.

Как сообщал УНИАН, соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

“В связи с трагической гибелью 10 апреля 2010 года Президента Республики Польша Леха Качинского и его жены Марии, других высокопоставленных должностных лиц Республики Польша и лиц, их сопровождавших, постановляю объявить в Украине 12 апреля 2010 года днем траура”. – говорится в указе, тест которого размещен на официальном интернет-представительстве главы государства.

В день траура будут приспущены Государственные флаги Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Также отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы 10 апреля самолета Ту-154 под Смоленском Польша потеряла 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.