Двое макеевчан заботливо оборудовали наркотеплицу

В Макеевке задержаны двое мужчин, которые через Интернет приобрели семена наркотических растений и вырастили их в обустроенной ими теплице.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, эти двое мужчин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), были задержаны сотрудниками сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Советского райотдела милиции г. Макеевки при непосредственном участии службы участковых инспекторов милиции.

Как стало известно правоохранителям, примерно в середине января 2010 года через Интернет этими парнями за 200 долларов были приобретены семена наркотического средства «каннабис», и для его выращивания были оборудованы две комнаты в доме, который они снимали для отдыха. Для получения эффекта теплицы специально подготовили помещения - стены обклеили в светло – оранжевую, теплорегулирующую фольгу. В комнатах для достаточного количества освещения поставили специальные лампы, работающие с помощью автотаймера включения. Также в этой «теплице» имелось и вентиляционное сооружение с отводной трубой и вентилятором для того, чтобы вентиляция распределялась на масляный обогреватель, где произрастала конопля. В «теплице» соблюдался строгий температурный режим.

Таким образом, молодые люди смогли вырастить 106 кустов конопли для личного употребления.

Но это преступление смогли раскрыть правоохранители, и теперь задержанные будут отвечать перед судом, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.