Янукович объявил 12 апреля днем траура

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил понедельник, 12 апреля, днем траура в Украине в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и большая группа польских политиков, общественных деятелей и военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в воскресенье во время посещения посольства Польши в Киеве.

Президент Украины почтил память погибших в авиакатастрофе. Он принес к посольству цветы и оставил запись в книге соболезнований.

Как сообщал УНИАН, правительственный самолет польского президента Леха КАЧИНЬСКОГО Ту-154 разбился под Смоленском в субботу утром.

По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам президент, его супруга и часть руководства страны.

Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения польских офицеров.