АМК возбудил дело против археологической инспекции

Черкасское областное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило уголовное дело относительно археологической инспекции управления культуры Черкасской облгосадминистрации по признакам злоупотребления монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного отделения АМК, выяснилось, что инспекция завысила тарифы на услуги по проведению археологических исследований во время согласования проектов отвода земельных участков. Поскольку это может привести к ущемлению прав потребителей, отделение проводит расследование.

Кроме того, отделение АМКУ начало рассмотрение дела по признакам антиконкурентных действий департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горисполкома. Как выяснилось, этот департамент рекомендовал, чтобы оплата за услуги дошкольных учреждений производилась только через отделение одного из коммерческих банков, что, по мнению областного отделения АМК, ущемляло интересы потребителей.