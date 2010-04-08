Севастополь посетят корабли турецких ВМС

9 апреля в порт Севастополь с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей Военно-Морских сил Турции в составе фрегата «Барбарос» и подводной лодки «Йылдырай».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Украины, визит турецких кораблей будет проходить в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на март-апрель 2010 года.

В соответствии с предварительной программой пребывания, на завтра запланирована протокольная встреча командира похода и командиров кораблей с командующим украинскими ВМС вице-адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ.

От турецкой стороны в мероприятиях визита также будут принимать участие военный атташе при Посольстве Турции в Украине капитан 1-го ранга Аргун ГЮНГЬОРЕ и почетный консул Турции в Симферополе Сейран ОСМАНОВ.

Программой визита также предусмотрена протокольная встреча с председателем Севастопольской городской государственной администрации.

10 апреля моряки ВМС Турции посетят Турецкий мемориал, где отдадут воинские почести погибшим соотечественникам, и Мемориальный комплекс на Сапун-горе, где почтят память советских воинов, погибших в боях за Севастополь.

Как планируется, 10-11 апреля с 15 до 17 часов корабли будут открыты для посещения жителями и гостями Севастополя.

Визит отряда кораблей ВМС Турции в Севастополь завершится 12 апреля.

Справка УНИАН. Командир похода - капитан 1-го ранга Фарук ХАРМАНДЖИК, командир 5-й военной флотилии ВМС Турции. Командир фрегата “Барбарос” – капитан 2-го ранга Халук БАЙБАС. Командир подводной лодки “Йылдырай” – капитан 3-го ранга Эртан ЭНГЕРЕК.