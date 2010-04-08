В Кировограде админнарушителей решили наказывать уборкой мусора
13:35, 08 апреля 2010Общество
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...и уходом за газонами
Исполнительный комитет Кировоградского горсовета утвердил новый перечень общественно-полезных работ, к выполнению которых в виде наказания будут привлекаться административные правонарушители.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.
Админнарушители будут работать на кладбищах, будут принимать участие в уборке улиц Кировограда, ликвидации несанкционированных мусорных свалок, ухаживать за цветами и газонами. По желанию осужденные к исправительным и общественным работам могут помогать работникам ЖЭКов и КРЭПов в уборке придомовых территорий.
Работу нарушителей будет контролировать и учитывать уголовно-исполнительная инспекция.
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