В Кировограде админнарушителей решили наказывать уборкой мусора

Исполнительный комитет Кировоградского горсовета утвердил новый перечень общественно-полезных работ, к выполнению которых в виде наказания будут привлекаться административные правонарушители.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

Админнарушители будут работать на кладбищах, будут принимать участие в уборке улиц Кировограда, ликвидации несанкционированных мусорных свалок, ухаживать за цветами и газонами. По желанию осужденные к исправительным и общественным работам могут помогать работникам ЖЭКов и КРЭПов в уборке придомовых территорий.

Работу нарушителей будет контролировать и учитывать уголовно-исполнительная инспекция.