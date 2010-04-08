График работы передвижного флюорографа в Киеве

В Киеве на протяжении прошлой недели - с 30 марта по 2 апреля - обследование в передвижном кабинете флюорографии прошли 762 человека, с них 155 - гости столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”, врачи-рентгенологи обнаружили 46 патологий, большинство из которых - подозрение на туберкулез. При этом случаи выявления онкологических заболеваний одиночные.

Сейчас передвижной флюорограф работает вблизи станции метро «Святошин» (магазин «Сільпо», проспект Победы, 87).

8 и 9 апреля флюоромобиль будет работать возле станции метро «Лукьяновская».

Дальнейший график работы передвижного флюорографического кабинета:

10-11 апреля – рынок «Троещина»;

13-15 апреля – ст. метро «Лыбидская»;

16-18 апреля – ст. метро «Контрактовая площадь»;

20-22 апреля – ул. Печенежская, 16 (Татарка);

23-25 апреля – ул. Петра Запорожца, 25;

27-28 апреля – ст. метро «Лесная»;

29-30 апреля – Дарницкий вокзал.

Флюорограф работает с 09.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, понедельник – выходной.

Как сообщалось, с 25 марта в Киеве проходит совместная акция КМДА и фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. Целью акции является увеличение уровня выявления заболеваемости туберкулезом среди населения и повышение информированности населения о проблеме заболеваемости туберкулезом.