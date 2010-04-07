Мэр Донецка подарил Платини ключ от города

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО подарил президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ символический ключ от города.

Об этом УНИАН сообщили в Медиацентре стадиона «Донбасс Арены».

В частноти, сегодня в «Платиновом» ресторане «Донбасс Арены» для представителей УЕФА состоялась презентация Донецка как города, принимающего Евро-2012. По ее завершении, куда журналисты не были допущены, мэр А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подарил М.ПЛАТИНИ символический кованый ключ от города и презентовал гостю необычную картину.

«Здесь изображены достопримечательности Донецка, которые будут интересны туристам, - объяснил мэр. - Отдельно вынесена эмблема «Донбасс Арены».