Мэр Донецка подарил Платини ключ от города
22:31, 07 апреля 2010Общество
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Сообщвет медиацентр «Донбасс Арены»
Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО подарил президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ символический ключ от города.
Об этом УНИАН сообщили в Медиацентре стадиона «Донбасс Арены».
В частноти, сегодня в «Платиновом» ресторане «Донбасс Арены» для представителей УЕФА состоялась презентация Донецка как города, принимающего Евро-2012. По ее завершении, куда журналисты не были допущены, мэр А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подарил М.ПЛАТИНИ символический кованый ключ от города и презентовал гостю необычную картину.
«Здесь изображены достопримечательности Донецка, которые будут интересны туристам, - объяснил мэр. - Отдельно вынесена эмблема «Донбасс Арены».
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